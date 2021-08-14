Власти оценили ситуацию в орловской медицине

14.8.2021 | 13:21 Медицина, Новости

Первичное звено здравоохранения нуждается в модернизации.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения. В оригинальном варианте она была утверждена в конце прошлого года. Программа реализуется в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. Она будет признана успешной в случае достижения целого ряда показателей. Речь идет о снижении смертности населения в целом — до 13,9 смерти на 1000 жителей.

Отдельные показатели предусмотрены для снижения материнской и младенческой смертности, смертности населения от ишемической болезни сердца, новообразований и туберкулеза. Предусмотрено даже снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, — до 23,28 процента. Средняя зарплата врачей к концу срока реализации программы должна составлять не менее 200 процентов средней заработной платы и так далее.

Отметим, что к планам приложен анализ текущей ситуации, который выглядит более реалистично, чем остальные разделы этого документа. Согласно ему, в Орловской области функционирует сеть из 53 медицинских организаций. Из них первичную медико-санитарную помощь населению оказывают 35. Они и включены в программу модернизации. В Орловской области нет населенных пунктов, не имеющих прикрепления к медицинской организации. При этом из 2943 населенных пунктов 88 деревень с численностью жителей менее 100 человек не доступны для оказания первичной медико-санитарной помощи по меркам установленного Минздравом РФ норматива.

Также был проведен анализ расстояний от населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек до ближайших медицинских организаций. Он показал, что в Орловской области имеются деревни, находящиеся вне зоны доступности медпомощи. Не радуют и данные о степени износа зданий, в которых оказывается первичная медико-санитарная помощь. Так, из 30 врачебных амбулаторий 16 требуют капитального ремонта, из 433 фельдшерско-акушерских пунктов 14 находятся в аварийном состоянии и требуют сноса, еще 153 здания требуют капитального ремонта. Программа призвана решить накопившиеся проблемы.

Отметим, что общий объем средств консолидированного бюджета на ее реализацию составит 2,06 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования