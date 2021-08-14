Власти оценили ситуацию в орловской медицине

Первичное звено здравоохранения нуждается в модернизации.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения. В оригинальном варианте она была утверждена в конце прошлого года. Программа реализуется в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. Она будет признана успешной в случае достижения целого ряда показателей. Речь идет о снижении смертности населения в целом — до 13,9 смерти на 1000 жителей.

Отдельные показатели предусмотрены для снижения материнской и младенческой смертности, смертности населения от ишемической болезни сердца, новообразований и туберкулеза. Предусмотрено даже снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, — до 23,28 процента. Средняя зарплата врачей к концу срока реализации программы должна составлять не менее 200 процентов средней заработной платы и так далее.

Отметим, что к планам приложен анализ текущей ситуации, который выглядит более реалистично, чем остальные разделы этого документа. Согласно ему, в Орловской области функционирует сеть из 53 медицинских организаций. Из них первичную медико-санитарную помощь населению оказывают 35. Они и включены в программу модернизации. В Орловской области нет населенных пунктов, не имеющих прикрепления к медицинской организации. При этом из 2943 населенных пунктов 88 деревень с численностью жителей менее 100 человек не доступны для оказания первичной медико-санитарной помощи по меркам установленного Минздравом РФ норматива.

Также был проведен анализ расстояний от населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек до ближайших медицинских организаций. Он показал, что в Орловской области имеются деревни, находящиеся вне зоны доступности медпомощи. Не радуют и данные о степени износа зданий, в которых оказывается первичная медико-санитарная помощь. Так, из 30 врачебных амбулаторий 16 требуют капитального ремонта, из 433 фельдшерско-акушерских пунктов 14 находятся в аварийном состоянии и требуют сноса, еще 153 здания требуют капитального ремонта. Программа призвана решить накопившиеся проблемы.

Отметим, что общий объем средств консолидированного бюджета на ее реализацию составит 2,06 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»