Чиновники ущемили конкуренцию на рынке перевозок в Орле

Виновником произошедшего признано управление городского хозяйства и транспорта.

Управление ФАС России по Орловской области поставило точку в рассмотрении антимонопольного дела, возбужденного прошлой осенью в отношении администрации города Орла и входящего в ее структуру управления городского хозяйства и транспорта. В основу дела легли заявление перевозчиков, которые не смогли побороться за право обслуживать отдельные пассажирские маршруты в Орле, а также материалы прокуратуры Советского района и Контрольно-счетной палаты города Орла.

Как уже писал «Орелград», чиновников заподозрили в нарушении требований статьи 15 Закона «О защите конкуренции». Заключались они в не проведении конкурентных процедур на право заключения муниципальных контрактов. В частности, в ходе различных проверок было выявлено довольно много маршрутов, которые достались определенным перевозчикам без проведения конкурсов. Тем самым другие участники рынка просто не имели физической возможности побороться за те же маршруты.

Подозрения вызвал и сам реестр маршрутов регулярных перевозок в Орле. После того, как ситуацией заинтересовалось УФАС, мэрия оперативно подготовила проект внесения изменений в реестр. Из него, например, предполагалось исключить регулярные автобусные маршруты №№ 6, 20М, 29, 37, 39, 47М, 48М и 60К. Также планировалось изменить схему движения троллейбусов по маршруту №5А и количество транспортных средств на трамвайных и троллейбусных маршрутах. Кроме того мэрия сообщила, что ведется подготовка к проведению конкурентных процедур.

Отметим, что споры о легитимности маршрутов параллельно слушались в арбитражном суде. В результате и судом, и антимонопольным органом были установлены факты предоставления маршрутов отдельным ИП без проведения торгов. Оставалось только определить степень вины каждого из двух ответчиков. Несколько недель назад администрации Орла удалось выйти из процесса. Она представила в УФАС документы, свидетельствующие о том, что все полномочия в сфере перевозок целиком принадлежат управлению городского хозяйства и транспорта.

Администрацию исключили из числа ответчиков, а дело в отношении управления довели до конца. Специально созданная комиссия УФАС признала факт нарушения управлением части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Поскольку это нарушение уже исправлено, антимонопольный орган решил не выдавать предписание. Однако вопрос об административной ответственности виновных должностных лиц обещают рассмотреть в установленном порядке.

ИА «Орелград»