Орловец в одиночку обчистил «газовое» хранилище

Житель Орловского района получил приговор за кражу.

Решение по уголовному делу о хищении чужого имущества вынес Орловский районный суд. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ. Кражу он совершил в марте 2021 года. Следствием и судом было установлено, что орловец в промежуток с часа до трех часов ночи в одиночку провернул «темное дельце». Злоумышленник был нетрезв.

Он проник в помещение хранилища, выставив плохо закрепленную металлическую решетку на не застекленном окне. Затем через это же окно выбросил из помещения 15 газовых баллонов общим весом 330 кг. Рыночная стоимость похищенного, согласно заключению эксперта, с учетом износа составила 7920 рублей. Отметим, что ущерб оценивался по стоимости лома черных металлов на момент кражи, поскольку именно на металлолом злоумышленник затем сдал газовые баллоны.

Свою вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся, а также подал ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения. Суд наказал его уголовным штрафом в размере 30 тысяч рублей. Четыре газовых баллона, которые удалось найти после задержания вора, были возвращены законному владельцу.

ИА «Орелград»