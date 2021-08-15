Орловский бизнес-омбудсмен рассказал прокурору о демпинге цен

Правозащитник обрисовал проблемы малого и среднего бизнеса.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин принял участие в очередном заседании общественного Совета по защите прав малого и среднего бизнеса. Как уже рассказывал «Орелград», оно прошло в прокуратуре Орловской области под председательством руководителя надзорного ведомства Владислава Малкина. Участники обсудили вопросы, связанные с реализацией госконтрактов.

Как сообщается на сайте бизнес-омбудсмена, в ходе совещания он затронул проблему, с которой сталкиваются представители малого и среднего предпринимательства, но которая, как говорится, не на виду. В частности, Евгений Лыкин обратил внимание на отсутствие механизма определения минимально возможной цены по контрактам. По его словам, предприниматели часто обращаются к нему по вопросам демпинга цен.

«Как следствие многие субъекты малого бизнеса не могут участвовать в торгах, так как минимальная цена контракта не позволяет им выполнить свои обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе обеспечить минимальный размер оплаты труда», — отметил Евгений Лыкин.

Также был обсужден вопрос о своевременности расчетов. Как и в предыдущие годы, зачастую чиновники не спешат оплачивать выполненные контракты. Многим предпринимателям приходится «выбивать» деньги по суду. В прокуратуре заверили, что мониторинг ситуации в этой сфере ведется в ежедневном режиме. В текущем году благодаря вмешательству прокурорских работников чиновники уже погасили более 320 миллионов рублей задолженности, накопившейся у них перед бизнесом. В то же время текущий долг остается крупным и составляет 201 миллион рублей.

ИА «Орелград»