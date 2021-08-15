Орловское правительство решило продать ЗИЛ

Госимущество Орловской области выставлено на торги.

«Российский аукционный дом» из Санкт-Петербурга объявил о проведении аукциона, основанием для которого послужило распоряжение правительства Орловской области. Последнее является собственником выставляемого на торги имущества, а именно транспортного средства. Лот представляет собой грузовую буровую установку на базе автомобиля ЗИЛ-131.

Начальная цена установлена в размере 277,2 тысячи рублей, размер задатка – 55,44 тысячи.

Поясним, что автомашина давно включена в программу приватизации государственного имущества, следовательно, средства от ее продажи целиком поступят в бюджет региона. Впрочем, ранее этот ЗИЛ власти пытались продать в сентябре 2020 года и в январе 2021 года, но безуспешно. Оба аукциона были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие. Кстати, это не единственный лот, который в эти дни выставлен на торги.

Тот же питерский аукционный дом попытается продать нежилой объект незавершенного строительства, а именно теплую автостоянку площадью застройки 364,5 квадратных метра, расположенную в Орле на улице Красноармейской. Степень готовности данного объекта составляет 80 процентов, он также принадлежит Орловской области. С молотка также пустят земельный участок под недостроенной автостоянкой. Начальная цена объекта составит 4,333 миллиона рублей, участка – 2,724 миллиона.

ИА «Орелград»