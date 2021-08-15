Под Орлом ветеран умер после зверских угроз сына

Нерадивый сын предстал перед судом по обвинению в угрозе убийством.

Уголовное дело было рассмотрено в поселке Залегощь. Местного жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ. Следствием и судом было установлено, что он угрожал убийством собственному отцу. Последний, к сожалению, не так давно умер. Он был пожилым человеком, ветераном Великой Отечественной войны. Его сердце просто не выдержало. Интересы умершего ветерана в суде представлял один из его сыновей. Второй сын находился на скамье подсудимых.

Многочисленные свидетели показали, что ветеран проживал в одном доме вместе с непутевым сыном. Последний нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками и иногда употреблял наркотические средства. С отцом он часто ссорился и угрожал ему. В такие минуты ветеран обычно убегал к соседям и прятался у них. Очередной скандал вспыхнул между родственниками около часа дня.

Подсудимый в тот момент находился в состоянии наркотического опьянения. В разгар ссоры он принес из другой комнаты автомат Калашникова и, нацелив его на отца, крикнул «Я тебя сейчас вот этим автоматом расстреляю!» Пенсионер угрозу убийством в свой адрес воспринял реально, так как сын «своим поведением и действиями объективно создавал у него восприятие возможности реального осуществления этих угроз».

Позже выяснилось, что это был списанный и охолощенный автомат. Ветеран сумел убежать из дома и спрятаться, как обычно, у соседей. А затем измученный отец написал заявление на сына. Было возбуждено уголовное дело. Пока шло расследование, ветеран умер. Подсудимый в судебном заседании виновным себя признал полностью, но пояснил, что «подробности того дня плохо помнит, так как он находился в состоянии опьянения».

В суде были оглашены показания потерпевшего, которые он успел дать следователем. Из них следует, что конфликт вспыхнул из-за машины. Пьяный сын хотел съездить на ней в магазин, но отец не дал ему ключи от автомобиля. Вина подсудимого была полностью доказана, он получил наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. Кроме того, суд обязал его пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию.

ИА «Орелград»