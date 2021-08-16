Эксперт оценил вероятность «второго Хабаровска» в Орле

Дмитрий Фетисов рассказал, что его коллеги предвидят такой исход в случае давления Москвы на Клычкова и его окружение. Но сам политконсультант в такой сценарий не верит

Политконсультант Дмитрий Фетисов рассказал, что не разделяет мнение коллег, которые считают вероятным появление «второго Хабаровска» в Орле из-за давления на губернатора Андрея Клычкова. Прогноз Фетисов изложил в своём Telegram-канале.

По мнению политолога, такой исход «невозможен априори». Он отметил, что в отличие от хабаровчан, большая часть орловцев политически пассивна, что вызвано «депрессивностью» региона. При этом их вполне устраивают «мелкие подачки» губернатора в виде фонтанов и лавочек.

Все остальные политические игроки региона, по словам Фетисова, либо не будут поддерживать Клычкова, так как видят выгоду в его уходе, либо просто не смогут вывести людей на улицу.

Политолог считает, что даже «родная» для Андрея Клычкова КПРФ не вступится за него, так как среди коммунистов у него также много противников.

«И федеральный центр абсолютно правильно делает, что позволяет правоохранительным органам не закрывать глаза на происходящее, а последовательно бить по окружению Клычкова», — подытожил Фетисов.

Массовые митинги в Хабаровске начались в июле 2020 года после задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его обвинили в заказном убийстве, которые произошло ещё в 1990-х. На сегодняшний день Фургал находится в СИЗО в Москве.

Митинги в поддержку Сергея Фургала стали самыми массовыми в истории Хабаровска. Они продолжались вплоть до конца 2020 года и на пике «собирали» от 10 000 до 40 000 человек.

ИА «Орелград»