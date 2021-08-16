Еще четверо орловцев умерло от коронавируса

16.8.2021 | 12:11 Медицина, Новости

Подтверждено 118 новых случаев заболевания COVID-19.

Еще четверо орловцев умерло от коронавируса. Таким образом, общее количество жертв приближается к одной тысяче человек. На сегодняшний день скончалось 905 орловцев.

За минувшие сутки заражения подтвердились у 118 человек. Всего с начала пандемии заболели  41 744 человека.  За прошедшие сутки выздоровели 69 человек (всего — 38 959).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 6 600 836 (+21 624). Скончались 170 499 (+816). Выздоровели 5 899 917 (+15 601).

ИА «Орелград».

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Орелград. 2021 год

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