Подтверждено 118 новых случаев заболевания COVID-19.

Еще четверо орловцев умерло от коронавируса. Таким образом, общее количество жертв приближается к одной тысяче человек. На сегодняшний день скончалось 905 орловцев.

За минувшие сутки заражения подтвердились у 118 человек. Всего с начала пандемии заболели 41 744 человека. За прошедшие сутки выздоровели 69 человек (всего — 38 959).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 6 600 836 (+21 624). Скончались 170 499 (+816). Выздоровели 5 899 917 (+15 601).

ИА «Орелград».