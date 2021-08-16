Михаил Вдовин снимается с выборов в облсовет

Первый вице-спикер Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин снимает свою кандидатуру с выборов в заксобрание региона. Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников.

В беседе с корреспондентом «Орелграда» Вдовин подтвердил эту информацию, пообещав рассказать детали позже через социальные сети.

Обновление. Вдовин заявил, что снимается с выборов только по округу №7 — политик останется в списках «Единой России» в Госдуму и облсовет. Кроме того, вице-спикер заявил о необходимости «сосредоточить свои усилия на реализации ряда партийных направлений».

Вдовин пообещал, что если попадет в облсовет по списку, то продолжит работать и по округу №7.

Михаил Вдовин собирался на выборы в облсовет по одномандатному округу №7 (Заводской район Орла). По этому же округу баллотируются бывший мэр Орла Александр Касьянов (самовыдвижение), Карен Кейдж (Партия пенсионеров), Александр Макаров (КПРФ), Виктор Панухник («Справедливая Россия»). Кандидату от ЛДПР Вячеславу Котову отказали в регистрации.

ИА «Орелград»