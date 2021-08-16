На 20-летнюю орловчанку завели дело из-за синяков на теле сына

Побои обнаружила медсестра, которая пришла осмотреть ребенка

В Орле полиция возбудила уголовное дело на 20-летнюю девушку, которую заподозрили в жестоком обращении с сыном. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

О том, что ребенка возрастом несколько месяцев могли избивать, рассказала медсестра, которая пришла в семью с плановым визитом. Как только она обнаружила синяки на теле мальчика, его мать сбежала из квартиры. На место сразу же приехала полиция.

Силовики сообщили о случившемся в органы опеки. Ребенка отвезли в больницу, а на его мать завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Вскоре ее удалось разыскать. Отмечается, что у девушки больше нет детей, а на учете в полиции семья не состоит.

ИА «Орелград»