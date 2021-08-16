Орловская прокуратура взяла на контроль дело из-за синяков на теле новорожденного ребенка

Также могут быть приняты меры против сотрудников органов опеки, которые вовремя не вмешались в ситуацию.

Прокуратура Орловской области поставила на контроль дело 20-летней матери, которую заподозрили в избиении сына-младенца. Ранее «Орелград» сообщал о возбуждении уголовного дела против молодой женщины, у ребенка которой были обнаружены синяки.

Мальчику сейчас оказывается медицинская помощь. Одновременно с этим исследуется тяжесть полученных повреждений. Существует вероятность, что уголовное дело будет переквалифицировано в сторону более тяжкой статьи.

Также прокуратура оценит действия (а возможно – бездействия) работников, которые должны были заниматься профилактикой подобных происшествий.

ИА «Орелград»