Орловская прокуратура взяла на контроль дело из-за синяков на теле новорожденного ребенка

16.8.2021 | 13:51 Закон и порядок, Новости

Также могут быть приняты меры против сотрудников органов опеки, которые вовремя не вмешались в ситуацию.

Прокуратура Орловской области поставила на контроль дело 20-летней матери, которую заподозрили в избиении сына-младенца. Ранее «Орелград» сообщал о возбуждении уголовного дела против молодой женщины, у ребенка которой были обнаружены синяки.

Мальчику сейчас оказывается медицинская помощь. Одновременно с этим исследуется тяжесть полученных повреждений. Существует вероятность, что уголовное дело будет переквалифицировано в сторону более тяжкой статьи.

Также прокуратура оценит действия (а возможно – бездействия) работников, которые  должны были заниматься профилактикой подобных происшествий.

ИА «Орелград»

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