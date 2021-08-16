При пожаре под Орлом погиб 45-летний мужчина

Его тело нашли в сгоревшем доме
В Орловской области при пожаре в нежилом доме погиб 45-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Уточняется, что инцидент произошел 14 августа. Сигнал о происшествии поступил в 11.24 из деревни Кромской мост Кромского района.
«В результате пожара выгорело изнутри помещение на 72 кв. м. При разборке конструкций пожарными был обнаружен погибший мужчина 1976 г.р.», — говорится в сообщении.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
ИА «Орелград»