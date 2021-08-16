«Ростелеком» в Орле поддержал премию Instagram Orel Awards

«Ростелеком» в Орле поддержал третью региональную премию в области блогинга Instagram Orel Awards. Мероприятие состоялось 15 августа на площадке ресторана «Дом». В нем приняли участие более 200 блогеров и гостей.

В этом году провести церемонию награждения ведущему помогала умная колонка «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» от Mail.ru Group: она приветствовала участников, объявляла номинантов, представляла членов жюри. «Маруся» также подобрала фоновое музыкальное сопровождение при вручении заветных статуэток Instagram Orel Awards.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Рынок умных колонок динамично развивается уже не первый год, и аналитики прогнозируют еще более высокие темпы роста. Преимущества “Маруси” для абонентов «Ростелекома» очевидны: система интегрирована с видеосервисом Wink и комплектом решений “Умный дом”. Она может управлять телевизором, умными розетками, умными выключателями, находить необходимую информацию в интернете. При этом управление происходит голосом: человеку не нужно, к примеру, даже вставать с дивана».

Альбина Кравченко, руководитель и основатель проекта Instagram Orel Awards, член Национальной Ассоциации Блогеров:

«Наш первый опыт применения искусственного интеллекта в качестве соведущей Instagram Orel Awards был на премии в прошлом году и вызвал огромный восторг у участников. Общение с «Марусей» было живым, интересным, веселым. Поэтому мы предложили “Ростелекому” еще раз предоставить нам колонку. Теперь «Капсула» — изюминка Орловской премии блогеров».

«Капсула» от Mail.ru Group – многофункциональное устройство, с помощью которого пользователь может не только поговорить с голосовым помощником, узнать прогноз погоды и прослушать свежие новости, но и голосом управлять «Умным домом» и видеосервисом Wink. Кроме того, колонку можно привязать к профилю социальной сети «ВКонтакте» и прослушивать аудиозаписи, а также совершать звонки друзьям. «Капсула» оснащена фронтально расположенными динамиками, что делает звучание чище и плотнее. А мощности 30 W хватит даже для больших помещений. Подробно узнать о функционале умной колонки и заказать ее можно на сайте компании или по телефону 8 800 1000 800