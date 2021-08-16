Это в два раза больше, чем год назад.

В Орле нужно потратить 20 000 рублей, чтобы собрать девочку в школу. К такому выводу пришли специалисты Орелстата. Четверть этих расходов составляют необходимые для учебы канцтовары, остальное – одежда, в том числе – школьная форма.

Сборы мальчика обойдутся немного дешевле – в 15 тысяч рублей. Если сравнивать нынешние цены с ценами годовой давности, то можно зафиксировать двойное подоражание товаров.

В данные расчеты не входит покупка компьютеров, ноутбуков и смартфонов, хотя без них также невозможен современный образовательный процесс. Официальная средняя заработная плата в Орле составляет 34 000 рублей, но большинство жителей региона зарабатывают ощутимо меньше. Таким образом, у многих жителей города на сборы ребенка в школу вполне может уйти месячная зарплата.

ИА «Орелград»