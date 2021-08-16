В Орле нужно потратить 20 000 рублей, чтобы собрать девочку в школу

16.8.2021 | 10:07 Новости, Образование, Общество

Это в два раза больше, чем год назад.

В Орле нужно потратить 20 000 рублей, чтобы собрать девочку в школу. К такому выводу пришли специалисты Орелстата. Четверть этих расходов составляют необходимые для учебы канцтовары, остальное – одежда, в том числе – школьная форма.

Сборы мальчика обойдутся немного дешевле – в 15 тысяч рублей.  Если сравнивать нынешние цены с ценами годовой давности, то можно зафиксировать двойное подоражание товаров.

В данные расчеты не входит покупка компьютеров, ноутбуков и смартфонов, хотя без них также невозможен современный образовательный процесс. Официальная средняя заработная плата в Орле составляет 34 000 рублей, но большинство жителей региона зарабатывают ощутимо меньше.  Таким образом, у многих жителей города на сборы ребенка в школу вполне может уйти месячная зарплата.

 

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования