В Орле от чиновников потребовали объяснить, как они считают мусор

Антимонопольный орган запросил дополнительные разъяснения у департамента ЖКХ.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области перенесла на более поздние сроки рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства, ответчиком по которому выступает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Как уже рассказывал «Орелград», оно было заведено по заявлению компании «Исследовательский центр «Единое мнение» из Москвы.

Эта фирма поставила под сомнение законность условий электронной документации к аукциону на выполнение научно-исследовательской работы «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Орловской области». В частности, в нее было включено требование о наличии лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

На прошедших первых слушаниях департамент придерживался прежней позиции: наличие у потенциальных исполнителей научно-исследовательской работы лицензии обязательно. Согласно ей, «исполнитель для определения, в том числе морфологического состава накопленных твердых коммунальных отходов, должен их переместить из мест накопления (контейнерных площадок, мусоросборников)». А чтобы переместить отходы, нужна лицензия.

Этот довольно любопытный довод не остался без внимания. УФАС предписало департаменту ЖКХ до 27 августа 2021 года представить ряд дополнительных документов и сведений. Так, чиновников обязали описать процедуру проведения научно-исследовательской работы «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Орловской области», в том числе подробно раскрыть содержание всех этапов и работ, необходимых для выполнения требующихся задач, указанных в аукционной документации к закупке.

Также департаменту надлежит раскрыть содержание поставленной в аукционной документации задачи «Проведение натурных измерений на объектах, из категории объектов, указанных в приложении» с указанием последовательности работ, необходимых для ее выполнения. Кроме того, следует указать, на какие именно виды работ и классы опасности необходима лицензия потенциальным исполнителям по данной закупке. Напомним, УФАС сначала проверило жалобу и сочло изложенные в ней доводы достаточными для возбуждения дела. В действиях чиновников были усмотрены признаки нарушения закона о конкуренции, поскольку требование о наличии лицензии явно ограничивает круг претендентов.

ИА «Орелград»