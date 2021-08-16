Валентину Остроушко сняли с выборов в орловский облсовет

На выборы-2021 она выдвигалась как независимый кандидат

Главу комитета облсовета по СМИ Валентину Остроушко сняли с выборов в областной совет, написала депутат у себя в Facebook. Будучи членом фракции КПРФ, она баллотировалась как независимый кандидат.

По словам Остроушко, в современной России «система» пропускает во власть только богатых людей, которые хотят заниматься бизнесом, а не отстаивать интересы народа.

«Даже если ты довольно известный человек, даже если ты два созыва был депутатом облсовета, но не организовал прибыльный бизнес, посвятив время защите прав и свобод простых граждан, ты споткнешься о законодательство, препоны которого реально преодолеть, если ты богат…», — рассказала политик.

Валентина Остроушко также в подробностях написала о процессе сбора подписей избирателей. Депутат рассказала, что большое количество подписей «отбраковывают» по формальным причинам — например, из-за буквы «г» после года рождения, которой в документе быть не должно.

Ранее Остроушко уже заявляла, что сбор подписей не имеет никакого отношения к воле народа, а является только формальным поводом для недопуска кандидата к выборам.

ИА «Орелград»