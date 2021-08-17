Двое орловцев до смерти забили собутыльника

Затем они оттащили труп к хозпостройкам и забросали его травой

Следственный комитет задержал двоих жителей Орловского района, которые до смерти забили односельчанина в ходе распития спиртных напитков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Труп 50-летнего мужчины обнаружили рядом с хозпостройками возле многоквартирного дома в селе Бакланово. На теле были признаки насильственной смерти. СК открыл расследование и вскоре пришел к выводу, что орловца убили его собутыльники — 38-летний и 24-летний жители села Бакланово. Их задержали.

Как оказалось, троица совместно употребляла алкоголь. Затем два товарища «на почве неприязни» начали избивать собутыльника кулаками, ногами, лопатой и монтировкой. Травм было столько, что потерпевший умер на месте. Пытаясь скрыть следы преступления, убийцы оттащили его труп к сараям и забросали травой.

«В настоящее время подозреваемые задержаны, судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.

ИА «Орелград»