Материалы проверки орловских чиновников направлены в прокуратуру

КСП проанализировала годовые траты чиновников Залегощенского района.

Контрольно-счетная палата Орловской области в соответствии с действующим соглашением о сотрудничестве направила в прокуратуру региона материалы контрольного мероприятия «Проверка годового отчета об исполнении бюджета Залегощенского района за 2020 год». Она затронула главных распорядителей бюджетных средств.

Всего было изучено использование 334 миллионов рублей. Также проведена проверка правильности формирования и использования муниципального имущества на общую сумму 694,34 миллиона рублей. В результате были вскрыты искажения бюджетной отчетности. Так, нарушения требований, предъявляемых к регистрам бухгалтерского учета, потянули на 5,089 миллиона рублей. Кроме того, в бухгалтерской отчетности за 2020 год не были отражены кредиторские задолженности по принятым обязательствам и доходам на общую сумму более 1,1 миллиона рублей.

Анализ выполнения обязательств муниципального образования в рамках соглашения о мерах по оздоровлению муниципальных финансов показал, что Залегощенский район на 0,21 процента превысил предельное значение показателя доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета. А анализ начисления, оплаты и контроля взыскания неналоговых доходов показал, что свои полномочия местные чиновники реализовывали не в полном объеме.

ИА «Орелград»