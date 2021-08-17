Орел заявит на всю страну о недопустимости блокировки школьных счетов

Решение своей проблемы орловцы решили переложить на федеральный центр.

Уходящий состав Орловского областного Совета народных депутатов подготовил текст обращения в Государственную думу. Оно адресовано на имя спикера Вячеслава Володина. Орловские депутаты попросят «рассмотреть возможность законодательного решения вопроса о недопустимости приостановления операций по лицевым счетам муниципальных образовательных организаций».

Хотя напрямую в письме это и не говорится, но ясно, что депутаты фактически описывают ситуацию, которая уже на протяжении нескольких лет подряд возникает в Орле. Из-за долгов блокируются счета муниципальных организаций, в том числе школ и детсадов. Даже после погашения задолженности на их разблокировку требуется время. Напомним, ранее мэрия Орла сообщала, что заблокированными являются счета 152 бюджетных и казенных учреждений культуры и образования.

Однако в последние недели Орлу было выделено дополнительное финансирование из областного бюджета, за счет чего задолженность начали погашать. Разблокировать все счета власти обещали к 16 августа. Поясним, что образовалась задолженность в основном за коммунальные услуги и услуги по организации питания. Причина кроется в бюджетном недофинансировании, но в обращении областного парламента акцент делается не на этом, а на том, что блокировать счета муниципальных должников – это как бы неправильно.

Облсовет признает, что «на протяжении нескольких лет в муниципальных образованиях Орловской области блокируются лицевые счета образовательных организаций в связи со складывающейся кредиторской задолженностью. Особенно остро эта проблема ощущается в преддверии каждого нового учебного года. Зачастую муниципальные бюджетные учреждения образования не в состоянии оплатить даже коммунальные услуги и услуги по организации питания обучающихся».

«В условиях приостановки операций по лицевым счетам невозможны ведение хозяйственной деятельности, покупка инвентаря и учебных пособий, использование денежных средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, — говорится в тексте обращения. — В настоящее время единственным способом решения данной проблемы является предоставление дотаций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области на погашение кредиторской задолженности муниципальных учреждений. Вместе с тем, предоставление такой поддержки сопряжено с проведением сложной многоплановой работы по привлечению дополнительных средств в областной бюджет в целях изыскания возможностей предоставления финансирования муниципалитетам».

По мнению парламентариев, дотации не могут полностью решить обозначенную проблему, так как их величина недостаточна для покрытия всей кредиторской задолженности муниципальных учреждений. Блокировка лицевых счетов детских садов, школ, центров дополнительного образования в первую очередь сказывается на качестве предоставляемых ими услуг и негативно влияет на процесс реализации конституционного права граждан на образование, — считают орловские депутаты.

ИА «Орелград»