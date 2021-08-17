Орловчанка подала в суд на приставов, полицию, налоговиков, коллекторов и мужа

Жительница Орла пыталась доказать свои права на машину.

Пресс-служба Северного районного суда города Орла раскрыла детали довольно редкого процесса, который прошел по иску местной жительницы. Ответчиком по делу стал не только ее муж, но и служба судебных приставов, налоговая инспекция, региональное управление МВД и даже коллекторское агентство. Женщина пыталась по суду решить вопрос об освобождении имущества от ареста и исключении его из описи.

В иске она указала, что ранее с ее мужа судебным приказом мирового судьи в пользу налоговой инспекции была взыскана задолженность по страховым взносам. Затем приставом было возбуждено исполнительное производство. В его рамках пристав арестовал легковой автомобиль. Именно машина и интересовала женщину. В суде она заявила, что на самом деле арестовывать автомобиль было нельзя, так как он ее супругу не принадлежит.

Свое заявление орловчанка мотивировала тем, что машина была куплена на деньги, вырученные от продажи принадлежавшей лично ей доли в коммунальной квартире. По такой логике машина тоже должна принадлежать ей. Поэтому она просила суд снять с нее арест. Однако суд первой инстанции установил, что спорный автомобиль на дату совершения исполнительных действий был зарегистрирован не на нее, а на мужа. Также было установлено, что именно супруг ездил на нем, а машина из его пользования не выбывала.

Кроме того, истице не удалось достоверно подтвердить, что вырученные от продажи ее комнаты деньги были потрачены именно на приобретение спорного автомобиля. В связи с этим в удовлетворении иска было отказано. Орловчанка пошла выше и подала апелляционную жалобу. Однако и судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда пришла к тем же выводам и оставила решение Северного районного суда без изменения.

ИА «Орелград»