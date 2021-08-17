Орловский осужденный споет в финале всероссийского конкурса

Регион представит неназванный заключенный из колонии №5.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, в режимных учреждениях региона прошел первый этап традиционного Всероссийского конкурса «Калина красная». Участие в нем принимают авторы и исполнители песен, в том числе собственного сочинения. Для этого режимные учреждения подают заявки на участие. В этом году принять участие в региональном этапе конкурса решили пять орловских колоний.

«Большинство произведений — авторские, что является одним из основных пожеланий организаторов, — уточнили в пресс-службе управления ФСИН. — Некоторые колонии представили видеоклипы, над которыми трудились творческие коллективы осужденных».

Победителя выбрали единогласно. Им стал осужденный, отбывающий срок в исправительной колонии №5 в Нарышкино. Его имя и совершенное им преступление по понятным причинам не называются. Сообщается лишь, что победу ему принесло исполнение авторской песни «Я за тебя молюсь». В ведомстве добавили, что видеоролик с песней победителя регионального этапа уже направлен в Федеральную службу исполнения наказаний для участия в финальном этапе всероссийского конкурса.

«Ежегодно лучшие авторы и исполнители принимают участие в отборочных региональных этапах конкурса «Калина красная», который по праву успел завоевать заслуженную популярность среди осужденных», — резюмируют в орловском УФСИН.

ИА «Орелград»