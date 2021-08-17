Под Орлом кандидату в депутаты незаконно отказали в регистрации

Решение избирательной комиссии отменил Свердловский районный суд.

В Свердловском районе Орловской области разбушевались настоящие предвыборные страсти. Одному из потенциальных кандидатов в депутаты сельсовета пришлось обжаловать в судебном порядке решение об отказе в регистрации. Подробности сообщает пресс-служба Свердловского райсуда. Административным истцом выступила местная жительница, которая баллотируется в сельский Совет народных депутатов созыва 2021-2026 годов.

Решением территориальной избирательной комиссии от 28 июля 2021 года ей было отказано в регистрации кандидатом в депутаты. Было установлено, что 17 июля от кандидата в ТИК поступило заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты в порядке самовыдвижения. Тогда же были поданы документы для выдвижения. Спустя два дня женщина представила в ТИК документы для регистрации кандидатом в депутаты, а через неделю, то есть 26 июля, ей вручили извещение о выявленных недостатках в представленных документах. Было указано, что в нарушение требований областного закона о выборах не был представлен первый финансовый отчет и приложения к нему.

Буквально на следующий день, то есть 27 июля, кандидат представила необходимые документы, но 28 июля ей было отказано в регистрации кандидатом в депутаты. Основанием для принятия такого решения послужило то, что женщина не представила документы, необходимые для регистрации, в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку ее выдвижения. Однако суд установил, что данное основание для отказа противоречило итоговому протоколу проверки подписных листов, представленных кандидатом еще 24 июля. Поэтому суд признал решение незаконным, не соответствующим действительности и противоречащим доказательствам по делу и отменил его.

Кроме того, в рамках разбирательства «всплыло» еще одно решение территориальной избирательной комиссии от 8 августа, принятое после истечения срока рассмотрения заявления кандидата о регистрации. В нем были полностью изменены основания и мотивы для отказа в регистрации кандидата, что суд также признал незаконным. Словом, он отменил и это решение ТИК. Возможно, точка в споре еще не поставлена, так как у проигравшей стороны есть право обратиться в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»