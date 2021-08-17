В Орле взлетели цены на элитный бензин

Автомобильное топливо высшей степени очистки подорожало на 5 процентов.

Как сообщает Орелстат, в июле 2021 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,8 процента, а по сравнению с июлем 2020 года – на 6,1 процента. При этом подорожание по различным товарным категориям идет разнонаправленно. Так, по подсчетам статистиков, наибольшую динамику повышения стоимости за отчетный период времени продемонстрировал бензин автомобильный марки АИ-98 и выше.

В июле по сравнению с июнем 2021 года средняя цена на данный вид топлива увеличилась ровно на 5 процентов и доросла до 56,17 рубля за 1 литр. На второй строчке по динамике роста цен в Орловской области в минувшем месяце стало газовое моторное топливо. Оно в июле подорожало на 1,3 процента. По состоянию на начало августа, приобрести его на заправках региона можно было в среднем по цене 28,18 рубля за 1 литр.

Замыкает тройку наиболее подорожавших видов моторного топлива бензин автомобильный марки АИ-95 с месячным приростом ценника на 0,8 процента. Средняя цена на него составляет 49,2 рубля за 1 литр. Далее следуют дизельное топливо с приростом стоимости на 0,7 процента (средняя цена – 48,63 рубля за 1 литр) и бензин автомобильный марки АИ-92 с приростом на 0,6 процента (средняя цена – 45,73 рубля за 1 литр).

ИА «Орелград»