Власти Орловской области велели научить всех плавать

Орловское правительство утвердило необычную целевую программу.

Правительство Орловской области утвердило параметры региональной программы «Плавание для всех». Ее ответственным исполнителем назначено областное управление физической культуры и спорта. Соисполнителями станут департаменты образования и соцзащиты, а также Федерация плавания Орловской области, которая является общественной организацией. Отметим, что отдельного финансирования данная программа не получила. Из паспорта следует, что бюджетные средства в случае необходимости будут поступать в рамках целевой программы развития физической культуры и спорта.

Главная задача нового проекта состоит в создании условий для обучения и занятия плаванием различных возрастных и социальных групп населения, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Программа состоит из трех подпрограмм. К слову, одна из них предусматривает строительство и модернизацию бассейнов для плавания. В ее рамках сначала предполагается провести мониторинг состояния имеющихся в регионе бассейнов.

Эксперты должны будут оценить не только их техническое состояние с точки зрения возможной модернизации, но и степень приспособленности таких сооружений для занятия плаванием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. По итогам мониторинга планируется провести оснащение действующих бассейнов необходимым оборудованием и создание инфраструктуры в рамках проекта «Доступная среда». Кроме того, в регионе обещают создать цифровую платформу с базой данных обо всех бассейнах и организациях, предоставляющих «услуги по плаванию».

ИА «Орелград»