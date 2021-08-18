Медицинское обеспечение орловцев обошлось в 5 млрд рублей

Территориальный ФОМС представил отчет об исполнении своего бюджета.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области представил отчет об исполнении собственного бюджета за первое полугодие 2021 года. Из объемного документа следует, что за отчетный период времени доходы составили около 5,18 миллиарда рублей, а расходы – примерно 5,17 миллиарда. Уточним, что бюджет исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами) в размере более 8,5 миллиона рублей.

Годовой план по доходам за шесть месяцев выполнен на 51 процент. Их основным источником стали межбюджетные трансферты, переданные из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в качестве субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. Общий объем этих субвенций составил 4,93 миллиарда рублей.

Расходы бюджета ТФОМС также составили 51 процент к плану года. При этом 138,43 миллиона рублей было потрачено на лечение граждан, застрахованных в других регионах страны, а еще 158,05 миллиона рублей составила оплата за лечение граждан, застрахованных в Орловской области, но пролеченных за ее пределами. Свою долю в расходах получила и новая коронавирусная инфекция. Так, более 155,66 миллиона рублей составила оплата за медицинскую помощь, оказанную орловскими медорганизациями в декабре 2020 года пациентам с COVID-19, застрахованным на территории региона. Кстати, эти затраты составили 3 процента от общей суммы расходов бюджета Фонда.

ИА «Орелград»