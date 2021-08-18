Названо условие ликвидации второй смены в орловских школах

Сейчас учеников намного больше, чем учебных мест.

Чтобы ликвидировать двухсменное обучение в школах Орловской области, нужно построить семь школ на 1225 учеников каждая. Об этом сообщил депутат областного совета Олег Кошелев на заседании профильного комитета облсовета.

Основная проблема – недостаток федерального финансирования. Но случаются и организационные проблемы. Так, строительство Вожовской школы в Кромском районе перенесено из-за отсутствия проектно-сметной документации. А в Орле на улице Зеленина стройку школу остановили из-за необходимости укрепить фундамент.

Орловские чиновники заявили, что область регулярно участвует в конкурсах на получение финансирования от министерства просвещения. На 2022-2024 годы запланировано строительство двух школ на 1225 мест, школы на 430 мест и двух пристроек: к лицею №40 (909 квартал) и школе №50 (ул. Картукова).

ИА «Орелград»