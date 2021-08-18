Орловцев оштрафовали на 2 млн рублей за сжигание травы

18.8.2021 | 10:37 Новости, Общество

В области действует особый противопожарный режим.

Инспекторы МЧС составили 914 административных материалов по фактам нарушения правил противопожарной безопасности. 607 раз на жителей Орловской области наложили штрафы, общая сумма которых превысила 2 млн рублей.

В регионе действует особый противопожарный режим. Это увеличивает размеры санкций. Так, для граждан суммы штрафов составляют 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч, а для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч.

Сжигание сухой растительности представляет собой большую опасность. Огонь непредсказуем и может за секунды перекидываться на жилые строения. Это влечет огромную угрозу для жизни и здоровья окружающих людей, напомнили в МЧС.

ИА «Орелград»

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