Орловская компания полгода выдавала зарплату частями

18.8.2021 | 11:15 Новости, Общество

Нарушение условий выдачи заработной платы выявила инспекция труда.

Государственная инспекция труда в Орловской области отчиталась о результатах внепланового контрольного мероприятия, проведенного по поступившему в это ведомство обращению работника. Внеплановая проверка затронула компанию «Джалас». Согласно данным Rusprofile, в Орле действительно зарегистрирована фирма с таким названием. Она обладает статусом микропредприятия. Основной вид ее деятельности — торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах.

«При проведении проверки в рамках поступившего обращения выявлено, что заработная плата работникам в январе-июне 2021 года выплачивалась несвоевременно и не в полном объеме, чем нарушены требования статей 22 и 136 Трудового кодекса Российской Федерации, — говорится в сообщении областной госинспекции труда. — ООО «Джалас» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности».

Как уже писал «Орелград», неделей ранее подобные нарушения были выявлены в рамках другой внеплановой проверки, также проведенной по жалобам работников. Тогда Государственная инспекция труда в Орловской области сообщала, что в компании «Фолиант» заработная плата работникам в мае и июне 2021 года выплачивалась несвоевременно и не в полном объеме. То есть, там тоже были нарушены требования указанных выше статей 22 и 136 Трудового кодекса РФ.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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