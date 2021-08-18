Привитые орловцы смогут претендовать на 100 тысяч рублей

Правительство поощрит привитых граждан лотереей
Правительство Российской Федерации проведет розыгрыш денежных призов среди граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19. Случайным образом будет определено 1000 победителей, каждый из которых получит по 100 тысяч рублей.
Такое решение было принято для того, чтобы поощрить сознательных россиян, которые позаботились о себе и окружающих, сообщается на сайте администрации Орловской области.
Выбор победителей будет производиться из всех людей, которые успеют сделать прививку до начала акции. Мероприятие продлится с 1 сентября по 1 декабря, а приятную новость люди получат в личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг.
ИА «Орелград»