Привитые орловцы смогут претендовать на 100 тысяч рублей

18.8.2021 | 16:03 Новости, Общество

Правительство поощрит привитых граждан лотереей

Правительство Российской Федерации проведет розыгрыш денежных призов среди граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19. Случайным образом будет определено 1000 победителей, каждый из которых получит по 100 тысяч рублей.

Такое решение было принято для того, чтобы поощрить сознательных россиян, которые позаботились о себе и окружающих, сообщается на сайте администрации Орловской области.

Выбор победителей будет производиться из всех людей, которые успеют сделать прививку до начала акции. Мероприятие продлится с 1 сентября по 1 декабря, а приятную новость люди получат в личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг.

ИА «Орелград»

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