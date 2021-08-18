Прокуратура обязала Орел заплатить бизнесу 90 млн рублей

18.8.2021 | 14:03 Новости, Экономика

Государственные организации рассчитались с подрядчиками.

Прокуратура Орловской области встала на защиту орловских предпринимателей, которые выполнили свою работу, но не получили оплату. 66 подрядчиков оказывали услуги по поставке продуктов питания, проведению ремонтных работ, содержанию парков и скверов. Общая сумма задолженности перед ними составляла 89,7 миллионов рублей.

Мэр Орла Юрий Парахин и начальник финансово-экономического управления городской администрации Алексей Степанов получили предостережения о недопустимости нарушений. 103 расчетных счета бюджетных учреждений были заблокированы до тех пор, пока условия сделок не были выполнены.

В настоящий момент предприниматели получили оплату за услуги, а расчетные счета разблокированы.

ИА «Орелград»

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