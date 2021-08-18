Сразу 20 сайтов закрыл суд под Орлом

На рассмотрение прокурорских исков ушло всего несколько недель.

Как сообщает пресс-служба Верховского районного суда, примерно за три недели было рассмотрено 20 административных дел о признании определенной информации в интернете запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Все они базировались на исках местной прокуратуры, которая действовала в интересах неопределенного круга лиц. Подаче исков предшествовала действительно большая работа по выявлению в Сети сайтов, содержание которых не укладывается в рамки отечественного законодательства.

В суде уточнили, что прокуроры ставили вопрос о внесении в «черный список» многочисленных сайтов с предложениями о продаже различных дипломов и водительских удостоверений, изготовленных якобы с использованием бланков государственного образца. Кроме того, прокуратура обнаружила немало сайтов с предложениями об оказании интимных услуг за плату, что в нашей стране также запрещено.

«В РФ установлена уголовная ответственность за незаконное приобретение или сбыт официальных документов, представляющих право или освобождающих от обязанностей, а также за подделку таких документов в целях их использования, — пояснили в районном суде. — Также административная и уголовная ответственность предусмотрена за деятельность, связанную с предоставлением услуг сексуального характера».

Между тем, информация на сомнительных сайтах распространялась открыто, без ограничений, в том числе для детей и подростков. Поскольку изложенные в административных заявлениях обстоятельства нашли свое подтверждение, иски были удовлетворены, а судебные решения обращены к немедленному исполнению.

ИА «Орелград»