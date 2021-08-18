В Орле благоустроят территорию около КДЦ «Металлург»

В мэрии заявили, что излюбленное место жителей Северного района обретет новую жизнь.

В 2022 году власти Орла планируют благоустроить территорию возле культурно-досугового центра «Металлург». Об этом сообщается на сайте мэрии.

Планируется установить парковые светильники, заменить лавочки и урны, привести в порядок тропинки. Возможно, часть свободного пространства будет использована для строительства спортивных и детских площадок.

Проект благоустройства должен быть готов к октябрю-ноябрю 2020 года.

ИА «Орелград»