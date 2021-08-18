В Орле открылась выставка в честь Кадырова

Первому президенту Чечни 23 августа исполнилось бы 70 лет.

В Орле почтили память первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. В его честь открыта фотовыставка, которая рассказывает о биографии политического деятеля. Она приурочена к 70-летию Кадырова.

Как сообщила администрация Орла, родившись в Казахстане, Кадыров вошел в историю как человек, остановивший чеченскую войну. В 1995 году он был избран муфтием (духовным лидером) чеченского народа. А в 2003 году – Президентом Чеченской республики. Погиб политик в День Победы, 9 мая 2004 года, в результате террористического акта на стадионе «Динамо» в Грозном.

Мероприятие проходит по адресу ул. Салтыкова-Щедрина, 36 и продлится до 17 сентября.

ИА «Орелград»