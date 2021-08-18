В Орле пенсионерка попала под колеса «Калины»

18.8.2021 | 11:28 Новости, Происшествия

Женщина переходила дорогу по регулируемому переходу

В Орле в ДТП пострадала 68-летняя женщина, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 18 августа в 9.10 на перекрестке улиц Гагарина и Розы Люксембург. Установлено, что женщина переходила дорогу по регулируемому переходу. В этот момент ее сбила «Лада Калина», за рулем которой сидела 45-летняя женщина. Судя по фото и описанию, она поворачивала с улицы Гагарина направо к мосту «Дружба».

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, направлена на амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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