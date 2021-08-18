В Орловской области уровень смертности вырос почти на треть

Регион уже потерял на полторы тысячи человек больше, чем годом ранее.

В Орловской области в текущем году продолжает ухудшаться демографическая ситуация. Об этом свидетельствуют оперативные данные Орелстата. Согласно им, в январе-июне 2021 года в регионе умерло 7243 человека. Показатель аналогичного периода прошлого года, к сожалению, превышен на 1530 человек, или на 28,7 процента. В этом году в среднем на каждую 1000 орловцев фиксируется по 20,2 случая смерти, годом ранее показатель составлял 15,7.

При этом продолжает увеличиваться разрыв между смертностью и рождаемостью. В этом году в Орловской области за отчетный период времени на свет появились 2580 новорожденных, что в 2,8 раза меньше, чем за то же время умерло жителей региона. По сравнению с предыдущим годом в области родилось на 148 детей меньше, на каждую 1000 жителей в среднем приходится по 7,2 новорожденных. При этом в возрасте до 1 года умерло 13 малышей, в 2020 году таковых было 16.

В целом регион в 2021 году испытывает убыль населения, причем она не ограничивается только естественными причинами. Статистики зафиксировали и миграционную убыль, хотя раньше именно приток мигрантов позволял в какой-то степени нивелировать разрыв между смертностью и рождаемостью. Однако в этом году Орловщина не может пополнить человеческие ресурсы за счет переселения граждан. Миграционное снижение за первую половину 20121 года составило 764 человека.

Анализ данных позволяет утверждать, что жители Орловской области активно уезжают в другие регионы в поисках лучшей жизни. Так, по подсчетам специалистов Орелстата, в январе-июне текущего года из Орловской области в другие субъекты РФ переехали 6017 человек, а на постоянное проживание в Орловскую область из других уголков страны прибыло 4922 человека. Положительную динамику сохраняет только международная миграция. Так, на Орловщину переселилось из-за рубежа 984 человека, а уехало за рубеж 563 орловца. Но отметим, что большинство международных мигрантов представляют страны СНГ.

ИА «Орелград»