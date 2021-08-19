Часть жителей Орла временно остались без воды

«Газпром теплоэнерго Орел» и «Орелводоканал» проводят ремонтные работы.

Многие жители Орла временно остались без воды, сообщает пресс-служба мэрии. Сегодня с 9.00 до 15.00 «Орелводоканал» проводит аварийно-ремонтные работы на улицах Саханская и Машкарина (Заводской район).

Параллельно с этим «Газпром теплоэнерго Орел» занимается профилактическими работами на котельных. В связи с этим до 17.00 без горячей воды остались жители дома 14 по улице 6-й Орловской дивизии.

В ближайшие дни с таким же неудобством столкнутся жители улиц Паровозная, Латышских стрелков, Матросова, Степана Разина, Октябрьской и Пролетарская гора.

ИА «Орелград»