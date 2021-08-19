Чиновников облдепартамента проверят на аффилированность

Подчиненные губернатора Клычкова вляпались в очередные неприятности.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области стал ответчиком по антимонопольному делу, возбужденному в отношении этого ведомства региональным управлением ФАС России. Напомним, ранее антимонопольщики разбирали дела департамента здравоохранения, а в эти дни разбирают дело в отношении департамента ЖКХ. Последний подозревают в ущемлении конкуренции при проведении торгов на право исследования структуры мусора в регионе.

Теперь и третий департамент вынужден будет отвечать перед антимонопольным органом. Как следует из определения УФАС, дело было заведено после проверки обоснованности жалобы, поступившей от питерской компании «Абсолют-Комфорт». Ей не понравились действия (или бездействие) департамента, выступавшего организатором торгов. Речь идет о проведении аукциона на получение права пользования недрами на участке недр Музалевский №6, расположенном в Орловском районе.

Данный участок недр находится в 10 км северо-восточнее Орла, рядом с деревней Казначеево. Его площадь составляет 33,2 га. Победитель аукциона получал не только право, но и обязанность осуществлять на лицензионном участке геологическое изучение, разведку и добычу песков строительных. Согласно информации с сайта торгов, аукцион был признан несостоявшимся. Комиссия организатора торгов приняла решение предоставить право пользования недрами компании «Калита» как единственному участнику аукциона.

Это вызвало подозрения у питерской фирмы. В своем заявлении она ссылается на выписку из Единого государственного реестра недвижимости, из которой следует, что участок недр Музалевский № 6 находится в частной собственности у гражданина М. Это означает, что у победителя аукциона может возникнуть проблема с установлением необходимых прав для пользования недрами на указанном участке. В жалобе заявлено, что компания, которой, по сути, досталась победа на несостоявшихся торгах, является аффилированным лицом с М., так как этому таинственному М. принадлежит 50 процентов ее доли.

По мнению заявителя, данное обстоятельство предполагает определенные льготные условия, что в последующем облегчит «победившему» участнику пользование участком недр. Заявитель также полагает, что информация о владельце земельного участка должна была быть размещена в извещении о проведении аукциона, а отсутствие ее в аукционной документации является нарушением действующего законодательства. Изучив жалобу, УФАС пришло к выводу, что в действиях департамента усматриваются признаки нарушения части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции. В связи с этим было возбуждено дело, рассмотрение которого назначено на 2 сентября 2021 года.

ИА «Орелград»