Иностранец заплатил 150 тысяч, чтобы уехать из Орла

Гражданин Узбекистана не мог пересечь госграницу из-за долгов.

Как рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, под санкции судебных приставов угодил гражданин Узбекистана. Ему ограничили выезд за пределы России потому, что у него накопилась крупная задолженность – порядка 150 тысяч рублей. Причем 100 тысяч из них – это уголовный штраф, назначенный ему судом за совершенное преступление.

Свободное производство о взыскании долга находилось в Межрайонном отделении судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП. Должник долгое время отказывался исполнять свои финансовые обязательства. К нему решили применить меры принудительного взыскания. Одной из них и является запрет на выезд из страны. В данном случае эта мера оказалась очень эффективной.

«Мужчина, желая выехать в Узбекистан к родственникам, оплатил всю сумму задолженности в размере свыше 150 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в размере 7 тысяч рублей за неисполнение решения суда в установленный законом срок, — рассказали в управлении ФССП. — Ограничение права выезда за пределы РФ для гражданина было отменено. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением».

ИА «Орелград»