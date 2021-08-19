Магазин под Орлом оштрафовали за нерасторопность

Проверка была проведена по поручению зампреда правительства РФ.

Владелец продуктового магазина из Шаблыкинского района Орловской области стал вольной или невольной жертвой поручения заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в соответствии с этим поручением в торговой точке была проведена внеплановая выездная проверка. Инспектора интересовало, как в сельмаге хранится и продается продукция из птицы и свинины.

Поясним, что требования к реализации такой продукции являются достаточно жесткими из-за угрозы возникновения и распространения некоторых опасных заболеваний животных, в частности птичьего гриппа и африканской чумы свиней. Чтобы проследить путь каждого товара, в электронном виде оформляются ветеринарные сопроводительные документы, а соответствующие данные о перемещении товара должны в установленные законом сроки вноситься в государственную информационную систему.

Именно это правило, как говорят в ТУ Россельхознадзора, нарушила ИП, которой принадлежит проверенная торговая точка. Сообщается, что бизнесвумен «после приема товара в продовольственном магазине в течение 24 часов не осуществляла гашение ветеринарных сопроводительных документов на транспортные партии получаемого подконтрольного товара, чем нарушила порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме». По результатам проверки предпринимательница была привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. Ее наказали штрафом в размере 3000 рублей.

ИА «Орелград»