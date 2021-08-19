На Орловщине выявлен первый случай болезни Лайма

Опасное заболевание пациент подхватил из-за укуса клеща.

В Орловской области зарегистрирован первый в этом году случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Напомним, ведомство ведет постоянный мониторинг за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей, и обращаемостью населения в лечебно-профилактические организации по поводу присасывания клещей. О том, как протекает заболевание у пациента, не сообщается.

Клещевой боррелиоз также называют болезнью Лайма. Свое обозначение она получила по названию американского города Олд-Лайм в штате Коннектикут, где в 1975 году были зарегистрированы первые случаи этой болезни. Установить разносчиков удалось только в 1977 году. На сегодня известно, что болезнь Лайма — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Borrelia. Переносится оно не только иксодовыми клещами, но и оленьими кровососками.

Боррелии попадают в кровь жертвы при укусе инфицированным членистоногим. Болезнь Лайма является самым распространенным среди заболеваний, передаваемых при укусах клещей. На территории России боррелиоз встречается повсеместно, но в Орловской области, к счастью, зарегистрирован пока только один такой случай. Кроме клещевого боррелиоза актуальной для региона инфекцией, передаваемой с укусом клещей, является гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, 0,85 процента всех исследованных в этом году клещей оказались носителями данного заболевания. Еще у 0,3 процента изученных клещей был выявлен возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека. Поясним, что всего в 2021-м в лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии исследовано 2311 клещей, в том числе 1992 клещей, снятых с людей. Инфицированность возбудителем боррелиоза составила 19,4 процента от общего числа исследованных членистоногих, в 2020 году показатель составлял 16,2 процента.

«В связи с отсутствием мер специфической профилактики клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека основными мерами, направленными на предупреждение заболеваний, остаются меры неспецифической профилактики: безопасное поведение на территории, опасной в отношении клещей, акарицидные обработки», — объясняют в региональном Роспотребнадзоре.

В целом в текущем году в медицинские организации Орловской области обратилось 2012 пострадавших от укусов клещей, в том числе 615 детей. Годом ранее пострадавших было на 19 процентов больше.

ИА «Орелград»