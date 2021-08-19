Новый детский сад откроется в Орле 30 ноября

Объект достраивают на улице Планерной, в 909 квартале города Орла.

К 30 ноября в Орле должен быть построен еще один детский сад. По словам мэра города Юрия Парахина, работы на объекте на улице Планерной выполнены на 50%. Заложен фундамент, выложена кирпичная кладка, монтированы окна. Также к зданию подключены коммуникации.

Работая с опережением графика, подрядчик занимается внутренней отделкой помещений и благоустраивает территорию объекта.

Уже 30 ноября детский сад должен приступить к работе. Строительство стало возможным благодаря нацпроекту «Демография».

ИА «Орелград»