Орел признали аутсайдером рейтинга доступности бензина

Жители Орловской области оказались слишком бедными для покупки топлива.

Универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, подсчитало, в каких регионах бензин для населения является наиболее доступным. Аналитики отмечают, что с начала года в целом по стране цены на бензин повысились довольно существенно, превысив показатель роста стоимости топлива за весь 2020 год. При этом темпы выше общероссийского уровня роста зафиксированы в 35 регионах.

Поскольку стоимость топлива изменяется неравномерно, а разница между минимальной и минимальной ценой на один и тот же вид топлива в зависимости от региона достигает 40 процентов, в исследовании были учтены общие для всех параметры. Аналитики отталкивались от мысли о том, что нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе.

Поэтому для оценки доступности автомобильного топлива эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России. На основании полученных данных и был составлен рейтинг, в который вошли 85 субъектов РФ.

Он строится на основе ранжирования регионов по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату. Орловская область занимает в этом списке далекое 73-е место, то есть лишь в 12 регионах страны бензин еще менее доступен простым гражданам, чем на Орловщине. По подсчетам аналитиков, среднестатистический орловец может приобрести на свою зарплату не более 623 литров бензина марки АИ-92 в месяц. Это в 3 и более раза меньше, чем могут себе позволить жители регионов из топ-10.

Кстати, лидерами рейтинга стаи преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Так, первые два места занимают Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц. Еще в трех регионах – в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Ненецком автономном округе – жители могут купить более полутора тысяч литров в месяц.

При этом цена на бензин в Орловской области держится на среднероссийском уровне. Она составляет 45,64 рубля за литр. Во многих регионах бензин марки АИ-92 продается дешевле, чем в Орле. В то же время рост цен на топливо на Орловщине является относительно сдержанным. Так, ценник на бензин АИ-92 с начала года в регионе вырос на 4,1 процента, а в среднем по России этот бензин подорожал на 5 процентов. Средние цены в этом году выросли практически во всех регионах, отмечают также аналитики, за исключением Чукотского автономного округа, где они остаются на уровне начала года.

ИА «Орелград»