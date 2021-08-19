Орловца заподозрили в убийстве своей бабушки

19.8.2021 | 17:12 Новости, Происшествия

81-летняя женщина погибла после того, как отказалась дать внуку деньги на алкоголь.

Жителя Мценского района Орловской области подозревают в убийстве своей бабушки. Следственный комитет возбудил уголовное дело против 22-летнего мужчины, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил 81-летнюю женщину.

Трагедия случилась из-за того, что пьяный внук требовал от бабушки деньги на покупку новой порции спиртного. Получив отказ, он нанес не менее 10 ударов в область головы и туловища пожилой женщины.

Пенсионерка умерла в больнице спустя пять дней. Парня же отправили в СИЗО.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования