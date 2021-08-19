Орловец пытался нагреть государство на пандемии коронавируса

Афериста разоблачили и отдали под суд за попытку хищения денег.

Мировой судья судебного участка Корсаковского района Орловской области рассмотрел необычное дело, возбужденное по ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). На скамье подсудимых оказался местный житель, который решил поживиться за счет государства на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Напомним, в прошлом году весной и летом в Орловской области значительно выросло официальное количество безработных граждан.

Связано это было с двумя причинами. Во-первых, многие предприятия и организации приостанавливали свою работу или закрывались, из-за чего армия безработных пополнялась стремительными темпами. Во-вторых, по решению правительства страны был значительно упрощен порядок подачи заявления о признании безработным. Если до пандемии надо было лично идти в службу занятости, то с введением дистанционного оказания услуг делать это разрешили через интернет.

Этим и решил воспользоваться сельский аферист. В июне 2020 года он обратился в местный центр занятости через личный кабинет, который был им открыт в информационно-аналитической государственной системе «Работа в России». Именно этот портал государство тогда определило в качестве основного инструмента для оформления статуса безработного. Орловец заполнил на сайте типовую форму, чтобы его поставили на учет в качестве безработного.

Он рассчитывал на дальнейшее оформление пособия по безработице. При этом гражданин был предупрежден о необходимости своевременно сообщить в центр занятости обо всех изменениях, связанных с переменой места жительства и трудоустройства. Мужчину признали безработным и назначили ему пособие. В августе он сам попросил снять его с учета в связи с тем, что нашел работу кладовщика.

Однако при проверке данных было установлено, что кладовщиком он трудоустроился еще в июле, то есть какое-то время мужчина получал пособие по безработице незаконно, так как работал и был официально трудоустроен. Причиненный им ущерб государству был оценен в 6260 рублей – такой оказалась переплата. Учитывая обстоятельства, суд решил прекратить уголовное дело, но назначил подсудимому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

ИА «Орелград»