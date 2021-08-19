Орловские квоты на работу инвалидов пересмотрят

Облсовет решил внести поправки в региональное законодательство.

Проект внесения поправок в Закон Орловской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов» внесен на рассмотрение в облсовет парламентским комитетом по взаимодействию со средствами массовой информации и трудовым отношениям. Его планируется рассмотреть на ближайшем заседании в первом чтении. Напомним, механизм квотирования в регионе работает уже много лет, а за его несоблюдение для организаций предусмотрены очень крупные штрафы.

В то же время работодатели не раз отмечали, что условия квотирования прописаны не совсем четко. Возможно, обновленная версия областного закона избавит их от части неудобств. Так, предлагается обновить норму о квотировании для работодателей, у которых численность работников превышает 100 человек. Квота для приема на работу инвалидов для них составит 4 процента от среднесписочной численности работников. Работодателям с численностью работников от 35 до 100 человек включительно установят квоту в размере 3 процентов.

Законодательной новеллой станет то, что численность работников для исчисления квоты теперь будет определяться без учета сотрудников филиалов и представительств работодателя, расположенных в других субъектах Российской Федерации. И наоборот, для орловских филиалов и представительств иногороднего работодателя квота будет исчисляться исходя именно из их среднесписочной численности работников, а не из штата всей компании.

«При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам специальной оценки условий труда, — говорится также в новой версии закона. — Округление значения размера квоты производится в сторону уменьшения до целого значения».

ИА «Орелград»