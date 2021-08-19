Орловский хирург спас ребенка от ампутации ноги

Доктор Мурат Борлаков удалил тромбы из артерии маленького мальчика.

Орловский хирург Мурат Борлаков спас ребенка от ампутации ноги. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети Instagram.

В конце рабочей смены в Орловскую областную клиническую больницу поступил мальчик в возрасте 1 год и 8 месяцев. У ребенка отказала правая нога, и ему требовалась срочная операция по удалению тромбов. Если бы не своевременная помощь, малышу пришлось бы ампутировать конечность.

По словам врача, он сотни раз выполнял подобные операции у взрослых людей. Но впервые столкнулся с этой проблемой у ребенка. Случай был очень сложным, так как детские сосуды намного меньше, чем у взрослых.

Медицинская процедура продолжалась три часа. По словам врача, он «потерял пару лет жизни на этой операции».

Ранее «Орелград» сообщал, что Мурат Борлаков и его коллега Дмитрий Митрохин впервые в истории Орловской области сумел пришить пациенту отрезанную кисть.

ИА «Орелград»