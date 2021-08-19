Орловский хирург спас ребенка от ампутации ноги

19.8.2021 | 12:58 Медицина, Новости

Доктор Мурат Борлаков удалил тромбы из артерии маленького мальчика.

Орловский хирург Мурат Борлаков спас ребенка от ампутации ноги. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети Instagram.

В конце рабочей смены в Орловскую областную клиническую больницу поступил мальчик в возрасте 1 год и 8 месяцев. У ребенка отказала правая нога, и ему требовалась срочная операция по удалению тромбов. Если бы не своевременная помощь, малышу пришлось бы ампутировать конечность.

По словам врача, он сотни раз выполнял подобные операции у взрослых людей. Но впервые столкнулся с этой проблемой у ребенка. Случай был очень сложным, так как детские сосуды намного меньше, чем у взрослых.

Медицинская процедура продолжалась три часа. По словам врача, он «потерял пару лет жизни на этой операции».

Ранее «Орелград» сообщал, что Мурат Борлаков и его коллега Дмитрий Митрохин впервые в истории Орловской области сумел пришить пациенту отрезанную кисть.

ИА «Орелград»

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