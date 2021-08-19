Под Орлом вора задержали с поличным во время кражи сотен цыплят

Мужчина успел увезти их с места преступления, но его догнала охрана.

Уголовное дело о необычной краже чужого имущества рассмотрел мировой суд Кромского района Орловской области. Оно было возбуждено в отношении местного жителя, который пытался обворовать собственное предприятие, расположенное в Кромах. Произошло это в апреле 2021 года. Как следует из материалов дела, на территории организации мужчина находился на законных основаниях.

В период с двух до трех часов ночи он, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, похитил 360 цыплят. Кстати, стоимость одного цыпленка составляла 46 рублей 80 копеек, поэтому общая стоимость похищенной птицы превысила 16,8 тысячи рублей. Цыплят злоумышленник вынес через отверстие в заборе, спрятав их под свитером. Далее он уложил их в картонные коробки, которые погрузил в багажник своей «Лады Гранта».

Преступник благополучно скрылся с места преступления, но уже утром был задержан с поличным. Его догнала служба безопасности предприятия, задержавшая автомобиль с похищенным имуществом в селе Вожово. В судебном заседании подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился полностью и попросил о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В результате он получил наказание в виде штрафа в размере 7000 рублей.

ИА «Орелград»