Под Орлом женщина рассказала соседям, как зарезала сожителя

Бытовая ссора обернулась для орловчанки лишением свободы.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Болховского районного суда, вынесенный в отношении местной жительницы. Женщина признана виновной по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Из материалов дела следует, что как-то вечером в ходе бытового конфликта она кухонным ножом ударила своего сожителя в живот. Потерпевший получил опасную для жизни рану.

Кстати, из его показаний следует, что совместно с сожительницей он весь день распивал спиртные напитки, и вдвоем они выпили около трех бутылок водки. Из-за чего между ними произошел конфликт, он так и не вспомнил. Мужчина считает, что чем-то обидел свою гражданскую жену, а та в ответ ударила его ножом.

После содеянного она позвонила соседке и рассказала, что зарезала своего сожителя. Она также попросила вызвать «скорую помощь». Соседка тут же отправилась на место происшествия вместе со своим мужем. Последний, увидев окровавленного мужчину, сам поехал за фельдшером. Только своевременное вмешательство медиков позволило спасти жизнь потерпевшего.

Обвиняемая поначалу как бы пыталась «замять» дело. Она вымыла нож, которым нанесла ранение, и предположила, что сожитель сам упал на нож. Но затем призналась во всем и раскаялась. Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»