С 2021 года многодетные орловчанки смогут раньше выйти на пенсию

19.8.2021 | 11:48 Новости, Общество

Для этого они должны воспитать четверых детей

В 2021 году орловчанки, воспитавшие четверых детей, смогут впервые выйти на пенсию раньше срока. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Согласно закону, женщины, воспитавшие четырёх детей до восьмилетнего возраста, могут получить пенсию на четыре года раньше срока – в 56 лет. Это также касается орловчанок с тремя детьми – им положен выход на пенсию на три года раньше – в 57 лет.

В правительстве Орловской области отметили, что для получения льготы к 2021 году у многодетных матерей должно быть не меньше 12 лет стажа. В администрации отметили, что время ухода за ребёнком также учитывается.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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