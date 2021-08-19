В Орле из-за грозы загорелась квартира

19.8.2021 | 9:56 Новости, Происшествия

МЧС ликвидировало пламя, пострадавших нет.

В Орле из-за грозового разряда случился пожар в квартире, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Возгорание произошло в среду, 18 августа, в 16.34 на улице Силикатной. В однокомнатной квартире произошло короткое замыкание электропроводки. Это случилось из-за попадания грозового разряда в телевизионную антенну.

Приехав на место происшествия, спасатели увидели густой черный дым, идущий из квартиры. Пожар удалось быстро потушить. Материальный ущерб на данный момент устанавливается, человеческих жертв нет.

ИА «Орелград»

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